Lausanne

Trois petits crocos ont craqué leur coquille

Le parc a fêté jeudi l’agrandissement de la famille de crocodiles sacrés. Il est le seul à élever un couple de cette une espèce en forte diminution.

Aquatis est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles d'Afrique de l'Ouest, que l'on ne confond plus officiellement depuis 2011 avec le crocodile du Nil. Le parc vaudois est le seul à en élever. C'est une espèce propre, dont le nombre de représentants a fortement diminué. De plus d'un million en 1946, il en resterait entre 2500 et 3500 aujourd'hui, a expliqué Michel Ansermet, directeur du grand aquarium lausannois.