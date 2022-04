Genève : Trois PLR se lancent à l’assaut du Conseil d’Etat

Trois membres du Parti libéral-radical souhaitent participer à l’élection gouvernementale de 2023. Leur formation tranchera le 9 avril.

La conseillère d’Etat Nathalie Fontanet brigue un second mandat.

Trois membres du PLR désirent briguer un siège au Conseil d’Etat, qui sera renouvelé au printemps 2023. Sans surprise, la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet, chargée des finances, postule pour un second mandat. Selon GHI, deux autres personnalités se sont également portées candidates: la conseillère administrative de Carouge, Anne Hiltpold, et le député Pierre Nicollier. Le parti décidera le 9 juin, s’il envoie deux ou trois candidats pour cette élection, et le cas échéant lesquels.