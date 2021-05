Athlétisme - Trois podiums pour les Suisses au meeting d’Ostrava

Le meeting Continental Tour Gold d ’ Ostrava, en République tchèque, a souri aux Suisses qui ont fait le déplacement. On attendait avec impatience la performance de Mujinga Kambundji (28 ans), qui a repris la compétition il y a quelques jours à Langenthal, après neuf mois d ’ absence. Mercredi, la Bernoise s ’ est alignée sur 200m et la médaillée de bronze des Mondiaux 2019 a pris la troisième place, en 22 ’’ 85, derrière l ’ Américaine Richardson (22 ’’ 35) et la Nigériane Okagbare (22 ’’ 59).

C ’ est ensuite le relais 4x100m des hommes qui s ’ est illustré en s ’ imposant en 39''08 devant cinq équipes tchèques. Silvan Wicki, William Reais, Ricky Petrucciani et Pascal Mancini l ’ ont emporté avec 4 centièmes d ’ avance sur les deuxièmes.

Flopée de 4e places

William Reais s ’ est aussi aligné sur 200m, une course que le Grison de 21 ans a terminé à la 4e place en 20''69, son meilleur temps de la saison. Silvan Wicki a couru la course A du 100m qu ’ il a terminée à la 4e place en 10''28, alors que Ricky Petrucciani et Pascal Mancini ont, eux, participé à la course B et se sont classés respectivement 2e (10''33) et 4e (10''51).