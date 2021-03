Grèce : Trois policiers blessés dans une manif à Athènes

Des échauffourées ont embrasé mardi soir la banlieue de la capitale grecque, lors d’un mouvement de protestation dénonçant les violences policières.

Les casseurs ont lancé des pierres et des cocktails molotov contre le commissariat et les policiers ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Le feu a été mis à une dizaine de poubelles obligeant les pompiers à intervenir.