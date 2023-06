France: Trois policiers en conseil de discipline pour avoir humilié des manifestants

Le préfet de police s’est rangé à l’avis de l’IGPN (Inspection générale de la police nationale): trois policiers de la Brav-M (Brigade de répression des actions violentes motorisée), qui avaient été enregistrés en train de menacer et d’humilier des jeunes manifestants en mars à Paris, sont renvoyés en conseil de discipline et quatre autres écopent d’un avertissement.

«Très choqué» par des propos «inacceptables»

L’avertissement est une sanction disciplinaire du premier groupe, la plus basse de la fonction publique, et ne fait l’objet d’aucune mention dans le dossier de l’agent. Devant un conseil de discipline, les policiers encourent potentiellement des sanctions plus lourdes, de l’exclusion temporaire d’un jour jusqu’à la révocation, beaucoup plus rare.