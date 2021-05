États-Unis : Trois policiers inculpés pour avoir asphyxié un Afro-Américain

Manuel Ellis, un homme noir de 33 ans arrêté alors qu’il était allé acheter des donuts, avait crié «je ne peux pas respirer» avant de mourir.

Veillée en hommage à Manuel Ellis en juin 2020. AFP

Les autorités de l’État américain de Washington ont annoncé jeudi l’inculpation de trois policiers pour la mort par asphyxie d’un homme noir en mars 2020 qui, comme George Floyd, avait supplié «je ne peux pas respirer».

Christopher B. et Matthew C., policiers à Tacoma, ville située à environ 50 km de Seattle, sont inculpés de meurtre, et leur collègue Timothy R. d’homicide involontaire, a précisé le procureur général de cet État du nord-ouest des États-Unis, Bob Ferguson. Des mandats d’arrêt ont été émis contre les trois hommes, qui encourent la perpétuité, a précisé l’élu démocrate, à qui le dossier avait été confié.

Le 3 mars 2020, Christopher B. et Matthew C. avaient voulu interpeller Manuel Ellis, un Afro-Américain de 33 ans qui rentrait chez lui à pied après avoir acheté des donuts dans une épicerie. Ils avaient assuré que le trentenaire les avait attaqués, mais des vidéos et des témoins ont mis à mal leur version des faits, selon les services du procureur.

Ces anciens militaires à la taille corpulente «ont plaqué Ellis au sol, l’ont frappé à plusieurs reprises, ont effectué une prise d’étranglement et lui ont tiré trois fois dessus avec leur pistolet électrique, sans justification», écrivent-ils dans un exposé de leurs griefs. Le policier Timothy R., arrivé peu après avec d’autres renforts, «a maintenu Ellis à plat ventre et a continué à exercer une pression sur son dos bien que celui-ci ait dit ne pas pouvoir respirer», ajoutent-ils.

Comme George Floyd

La scène avait été enregistrée par une caméra de surveillance et des passants. Sur l’un des films, on entend Manuel Ellis, menotté, supplier: «Je ne peux pas respirer, Monsieur». À aucun moment, il ne semble exercer de résistance.

La mort de l’Afro-Américain George Floyd, le 25 mai, sous le genou d’un policier blanc de Minneapolis, avait attiré l’attention sur cette affaire et le nom de Manuel Ellis était devenu coutumier dans les grandes manifestations contre les violences policières de l’été.

Traditionnellement, les poursuites contre des policiers américains sont très rares, notamment en raison de leurs liens avec les procureurs locaux, et les condamnations encore plus. En avril, un jury a toutefois reconnu coupable de meurtre le policier Derek chauvin, qui s’était agenouillé sur George Floyd pendant près de dix minutes. Depuis ce verdict, deux autres policiers ont été inculpés pour meurtre et un dernier condamné par un jury de l’Alabama pour avoir abattu un homme suicidaire.