Egypte: Trois policiers tués dans une présumée attaque terroriste

Égypte : Trois policiers tués dans une présumée attaque terroriste

Trois policiers ont été tués et quatre blessés vendredi dans une attaque contre un barrage de sécurité dans la ville d’Ismaïlia sur le canal de Suez en Égypte, ont indiqué des sources de sécurité et médicales. Les sources de sécurité ont parlé d’une «attaque terroriste», la première du genre dans une ville d’Égypte depuis plusieurs années, hormis dans la péninsule du Sinaï où sévissent des groupes jihadistes mais où l’insurrection est en perte de vitesse

Deux hommes armés sont sortis de deux voitures qui s’étaient approchées du barrage installé dans un quartier résidentiel d’Ismaïlia (nord-est) et ont commencé à tirer à l’arme automatique sur les policiers, ont ajouté les sources de sécurité. Trois policiers ont été tués et quatre blessés, dont un officier. Le bilan a été confirmé de sources médicales.

Longue lutte dans le Sinaï

Ces dernières années, les attaques contre les forces de sécurité et représentants de l’État se sont concentrées dans la péninsule du Sinaï. L’armée et la police égyptiennes ont lancé en février 2018 une vaste opération «antiterroriste» au Sinaï où sévissent des cellules radicales dont certaines ayant fait allégeance au groupe jihadiste État islamique (EI). Elles combattent également des insurgés radicaux dans le désert occidental, entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. Plus d’un millier de jihadistes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués, selon les chiffres officiels - mais aucun bilan de source indépendante n’est disponible et le Nord Sinaï est interdit aux journalistes.