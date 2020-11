Depuis 1984, l’association valaisanne SOS Adoption s’occupe de personnes en situation de handicap et d’adoption d’enfants. Elle vient d’être primée sur le plan national. DR

Les lauréats du Prix Sana 2020 sont connus: il s’agit de la Genevoise Anne-Marie Struijk de Vessy, de la Montheysanne Mireille Udriot et le couple zurichois Regina et Jean-Harry-Rolf Etzensperger. Ils recevront chacun un montant de 10 000 francs suisses et une sculpture pour leur engagement caritatif.

Depuis dix ans, la Fondation Sana attribue ce prix à des personnes qui, par leurs actions et leur réconfort s'engagent, de manière désintéressée pour la santé des autres. La Fondation a indiqué vendredi qu’en raison de la pandémie, la fêté dédiée aux lauréats aura lieu en 2021.

Des soins palliatifs aux enfants handicapés

Anne-Marie Struijk (GE) s'engage en faveur de soins palliatifs axés sur les personnes et leurs besoins. En 2011, elle a mis en place «La Maison de Tara», structure de quatre lits dédiés aux soins palliatifs et qui forme chaque année entre 35 et 45 bénévoles aux soins palliatifs. «Au début, peu de gens croyaient vraiment à ce que nous faisions. Aujourd’hui, nous sommes devenus un partenaire du système de santé genevois. Et chez nous, les personnes en fin de vie sont reçus et accompagnés dans la dignité et la convivialité, selon leurs souhaits», a déclaré Anne-Marie Struijk à «20 minutes».