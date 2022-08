Taylor Swift a fait sensation aux MTV VMA

Palmarès des MTV VMA 2022

Video of the Year: «All Too Well (10 minute Version) (Taylor’s Version)» de Taylor Swift

Artist of the Year: Bad Bunny

Song of the Year: «Happier Than Ever» de Billie Eilish

Best New Artist: Dove Cameron

Push Performance of the Year: «Rock With You» de Seventeen

Best Collaboration: «Industry Baby» de Lil Nas X, Jack Harlow

Best Pop: «As It Was» de Harry Styles

Best Hip-Hop: «Do We Have a Problem?» de Nicki Minaj ft. Lil Baby

Best Rock: «Black Summer» de Red Hot Chili Peppers

Best Alternative: «I Wanna Be Your Slave» de Måneskin

Best Latin: «Envolver» de Anitta

Best R&B: «Out Of Time» de The Weeknd

Best K-pop: «Lalisa» de Lisa

Video for Good: «About Damn Time» de Lizzo

Best Metaverse Performance: Blackpink the Virtual

Best Longform Video: «All Too Well (10 minute Version) (Taylor’s Version)» de Taylor Swift

Best Cinematography: «As It Was» de Harry Styles

Best Direction: «All Too Well (10 minute Version) (Taylor’s Version)» de Taylor Swift

Best Art Direction: «Industry Baby» de Lil Nas X, Jack Harlow

Best Visual Effects: «Industry Baby» de Lil Nas X, Jack HarlowBest

Choreography: «Woman» de Doja Cat

Best Editing: «Saoko» de Rosalía

Group of the Year: BTS

Song of the Summer: «First Class» de Jack Harlow