Nord vaudois : Trois projets culturels mis à l’honneur, malgré la crise

Le Fullframe Project a gagné le Prix culturel régional 2020, la photographe yverdonnoise Sarah Carp a reçu le Prix CEPY et l’écrivain Romain Buffat celui du Prix à l’encouragement.

Maintenant plus que jamais, il est important de reconnaître la création artistique régionale, a indiqué la commune d’Yverdon-les-Bains dans un communiqué mardi. Cette sixième édition, chamboulée par la situation sanitaire, n’a pas pu organiser sa traditionnelle cérémonie dans une commune du Nord vaudois.

Les trois Prix – Prix culturel régional, Prix CEPY et le Prix à l’encouragement – ont toutefois bel et bien été décernés par le jury à des artistes de la région. Jouant avec les contraintes imposées par le semi-confinement, le Fullframe Project remporte à l’unanimité du jury le Prix culturel régional 2020 d’une valeur de 10'000 francs.

Ce projet réunit des artistes en tous genres du Nord vaudois et plus largement de la Suisse romande sur une plateforme digitale grâce à un format audio-visuel de qualité. Chaque performance, chant, théâtre, danse y est présentée dans le cadre de porte du logement de l’artiste, offrant une performance insolite aux spectatrices et spectateurs.