Suisse : Trois projets distingués par le Pour-cent culturel Migros

Un montant de 150’000 francs récompensent trois volets artistiques ayant pris vie dans différentes régions du pays, et sous des formes distinctes, notamment sonores.

Travail non rémunéré

Le troisième et dernier projet est soutenu à hauteur de 20’000 francs. Il s’agit d’une plateforme nommée «They say it is love. We say it is unwaged work» (Ils disent que c’est de l’amour. Nous disons que c’est du travail non rémunéré) qui se penche sur la question de la rémunération du travail culturel, dans le but d'accroître la valeur du travail artistique, tant sur le plan économique que symbolique.