Bienne (BE) : Trois proxénètes inculpés pour traite d’êtres humains

Une femme et deux hommes incarcérés

Une bi-nationale cubaine et espagnole de 36 ans et deux Cubains âgés de 44 et de 34 ans ont finalement pu être identifiés comme auteurs présumés. Les femmes victimes étaient fortement limitées dans leur liberté de mouvement. Les accusés décidaient du type et de l'ampleur de la prostitution, ils auraient en outre surveillé les femmes et leur auraient soustrait une grande partie de leur revenu.