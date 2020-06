Suisse

Trois quarts des accidentés lors de grillades sont des hommes

Alors que la saison des grillades bat son plein, la Suva propose ses recommandations pour prévenir les accidents dont sont en majorité victimes les hommes.

Les jeunes se blessent davantage en utilisant un barbecue ailleurs que chez eux, alors que les plus de 40 ans commettent plus d'accidents à la maison. Sans surprise, les brûlures figurent en tête des blessures les plus fréquentes. Environ 60% d'entre elles surviennent lors de grillades à domicile. Mains, tête, bras et jambes sont les parties du corps les plus touchées.