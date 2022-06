Suisse : Trois quarts des bénéficiaires de l’aide aux victimes sont des femmes

L’année dernière, les consultations liées à des atteintes physiques, psychiques ou sexuelles étaient en légère hausse, mais les montants distribués sont au plus bas.

Sur l’ensemble des consultations de 2021, 74% des victimes ou proches de victimes étaient de sexe féminin. Environ un cinquième des consultations concernait des personnes mineures et 51% des personnes de nationalité suisse. Du point de vue des infractions, 46% des consultations étaient en rapport avec une lésion corporelle ou des voies de fait, 33% concernaient des cas d’extorsion et de chantage, de menaces ou de contrainte et 31% étaient en lien avec des infractions contre l’intégrité sexuelle.

Le nombre d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et celui de contrainte sexuelle et de viol recensés lors des consultations ont augmenté de plus de 10% chacun par rapport à 2020. Le montant des indemnisations, des réparations morales ou encore des provisions sur indemnisation est le plus faible depuis le début des relevés, en 2000, tout comme le total général, qui se monte à 4,8 millions de francs.