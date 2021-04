Statistiques : Trois quarts des Suisses vivent en ville

L’Union des villes suisses publie son Annuaire statistique conjointement avec l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il en ressort que les habitants du pays sont majoritairement citadins et locataires.

Après l’exode urbain des années 1980 et 1990, les villes suisses (communes de plus de 10’000 habitants) ont connu au cours des vingt dernières années une véritable renaissance: aujourd’hui en Suisse, trois personnes sur quatre habitent dans une zone urbaine. Quelque 19% des habitants des 171 villes étudiées ont moins de 20 ans, 63% ont entre 20 et 64 ans, 18% ont plus de 64 ans. Cette structure d’âge diffère peu de celle du reste de la Suisse; 47% de la population urbaine est célibataire (contre 42% dans le reste de la Suisse) et 31% des citadins sont des étrangers, contre seulement 20% de la population non urbaine, selon l’Annuaire statistique publié conjointement par l’Union des villes suisses et l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le standard: trois ou quatre pièces plus cuisine

Plus les villes sont grandes, plus elles comptent de locataires

De 2015 à 2017 (données cumulées), 74% des logements habités dans les villes suisses étaient occupés par des locataires ou dans le cadre d’une coopérative d’habitation, 25% étaient occupés par les propriétaires du logement. Mais les disparités sont énormes selon le lieu d’habitation: à Brig-Glis (VS), Möhlin (AG), Spiez (BE) ou Uzwil (SG), par exemple, plus de la moitié des habitations sont occupées par leurs propriétaires. Au contraire: à Genève, Lausanne, Zurich ou Carouge (GE), plus de 90% des logements sont en location ou détenus dans le cadre d’une coopérative.

Haut de page

Social sharePartager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Xing Partager sur LinkedIn quicklink WhatsApp

Footer

Footer

Trouver des statistiques (1)

01 - Population

02 - Espace, environnement

03 - Travail et rémunération

04 - Economie nationale

05 - Prix

06 - Industrie, services

07 - Agriculture et sylviculture

Trouver des statistiques (2)

08 - Energie

09 - Construction et logement

10 - Tourisme

11 - Mobilité et transports

12 - Monnaie, banques, assurances

13 - Sécurité sociale

14 - Santé

Trouver des statistiques (3)

15 - Education et science

16 - Culture, médias, société de l'information, sport

17 - Politique

18 - Administration et finances publiques

19 - Criminalité et droit pénal

20 - Situation économique et sociale de la population

21 - Développement durable

Trouver des statistiques (4)

Monitoring du programme de la législature

Mesure du bien-être

Données économiques et financières de la Suisse

City Statistics - La qualité de vie dans les villes

Analyses territoriales

Statistique des régions

Actualité

Quoi de neuf?

Communiqués de presse

Agenda

Sur nous

La statistique publique

L'Office fédéral de la statistique

Bases juridiques

Services

Catalogues et banques de données

Offres interactives et visuelles

Géodonnées de la statistique fédérale

Bases statistiques et enquêtes

Enquêtes, statistiques

Nomenclatures

Répertoire officiel des communes de Suisse

Bases méthodologiques

L'OFS dans les médias sociaux

Social media links

Twitter Facebook Youtube

Office fédéral de la statistique

Droits d'usage