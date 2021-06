Allégement des mesures sanitaires : Trois quarts des Suisses ne veulent pas tomber le masque

Selon une nouvelle étude, la plupart des personnes sondées estiment qu’elles continueront de porter le masque dans certaines situations. Même après la pandémie.

Si on peut, depuis ce samedi, se passer du masque à l'extérieur dans de nombreux endroits, un sondage réalisé par Marketagent.com montre que seul un quart des Suisses aimeraient que l’obligation de le porter disparaisse totalement. Et si près de 50% de la population sondée souhaite qu’elle soit assouplie le plus rapidement possible, elle ne «devrait pas l’être dans tous les domaines», notamment dans les transports publics. Quant au dernier quart, il est d’avis qu’il est trop tôt pour songer à se passer de protections.

Les jeunes sont ceux qui se réjouissent le plus d’en finir rapidement avec cette obligation. Seuls 17 % des 14 à 19 ans pensent qu'il est trop tôt pour l’assouplir. Pour Jonas, 22 ans, le port du masque ne sert «plus à rien»: «Je travaille dans le commerce de détail. C'est fastidieux et je n'y vois aucun avantage, alors que les nouveaux cas quotidiens diminuent de jour en jour.»

De son côté, C. B.*, 28 ans, non vaccinée, ne veut plus en entendre parler: «Je n’aurais aucun problème à me retrouver au milieu de milliers de personnes non masquées. Il est temps qu’on recommence à s’amuser sans devoir s’en inquiéter.»