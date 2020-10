Sondage : Trois quarts des Suisses s’opposent à la rente rétroactive de Blocher

Un sondage de Tamedia indique que 74% des Suisses ne soutiennent pas le paiement rétroactif de la rente de ministre de Christoph Blocher par le Conseil fédéral. Même au sein de son parti, le ténor de l’UDC n’obtient pas de majorité.

Chez les sympathisants des autres partis, le refus est le plus marqué chez les Vert’libéraux (87%), suivi par le PS (87%), les Verts (85%), le PDC (79%) et le PLR (77%).

Au niveau des classes d’âge, les 65 ans et plus sont les plus réfractaires (81%) tandis que le «non» se situe à 63% chez les 18-34 ans.