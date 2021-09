Venezuela : Trois quarts des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté extrême

L’extrême pauvreté continue à progresser au Venezuela et près de 95% des foyers vivent désormais sous le seuil de pauvreté, qui est de 1,9 dollar par jour.

Chute de 80% du PIB

Selon l’étude, la population avoisine désormais 28,8 millions d’habitants alors que le Venezuela a perdu environ 5 millions de personnes qui ont quitté le pays en raison de la crise économique et politique. Jadis considéré comme un des pays les plus riches d’Amérique du Sud grâce à son pétrole, le Venezuela a vu son produit intérieur brut (PIB) chuter de 80% depuis 2013, notamment en raison de la baisse de sa production et des cours du pétrole, mais aussi de la mauvaise gestion et de la crise politique.