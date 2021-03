Trois randonneurs à ski ont été emportés par une avalanche dimanche à Ayent (VS), rapporte la police valaisanne dans un communiqué. Tous ont été blessés dans l’accident, dont l’un grièvement.

Dans un état critique

Le skieur ayant échappé à l’avalanche, ainsi qu’un autre groupe de randonneurs, ont réussi à localiser et à secourir les trois personnes emportées. Parmi elles, un Suisse de 35 ans a été grièvement blessé et se trouve actuellement dans un état critique. Une ressortissante espagnole a elle subi des blessures graves, et un Français a été légèrement blessé. Tous résident en Suisse.