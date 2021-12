Allemagne : Trois réacteurs nucléaires à l’arrêt en pleine crise de l’énergie en Europe

Alors que l’Europe affronte actuellement l’une des pires crises énergétiques de son histoire, la moitié de la capacité nucléaire allemande restante va être mise hors circuit, vendredi.

Cruelle coïncidence: le retrait de trois réacteurs nucléaires sur six encore en activité intervient en pleine crise énergétique européenne attisée par le regain récent des tensions géopolitiques entre le principal fournisseur de gaz, la Russie, et ses clients.

Les prix du gaz s’envolent

Autre cause de flambée des cours, les stocks en Europe actuellement au plus bas, entamés par un hiver prolongé en 2020.

L’Allemagne devrait «rester globalement plus dépendante du gaz naturel, du moins à court terme, et donc aussi un peu plus dépendante de la Russie», selon le professeur.

Davantage de CO2

Il faudrait installer entre 1000 et 1500 nouvelles éoliennes par an, selon M. Habeck, contre «à peine plus de 450» par an ces dernières années, notamment parce que cela rencontre des oppositions sur le terrain.