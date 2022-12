Boissons: 3 recettes de vin chaud à préparer soi-même

La version classique 2.0

Utilisez du vin blanc, par exemple. Cette alternative est de plus en plus proposée par les commerçants des marchés de Noël .

750 ml de vin blanc (de préférence sec et aromatique comme le pinot blanc)

Versez le vin blanc dans une casserole avec le jus de pomme, les épices et le sucre. Il est important de le faire chauffer lentement et de ne pas le faire bouillir. Sinon, l’alcool pourrait tout simplement s’évaporer. Après 5 à 10 minutes, versez la boisson dans une tasse avec une louche. Pour la décoration, utilisez deux tranches d’orange.

La version froide

Coupez l’orange en deux et pressez-la. Mettez le jus d’orange, le Cointreau, le sirop de grenadine, le vin chaud et les glaçons dans un shaker. Arrosez avec du prosecco et savourez. Si vous souhaitez faire un clin d’œil au spritz de vin chaud, décorez la boisson avec des oranges.