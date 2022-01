Ethiopie – Trois réfugiés tués dans une frappe aérienne au Tigré

Éthiopie : Trois réfugiés tués dans une frappe aérienne au Tigré

L’ONU affirme que trois réfugiés érythréens, dont deux enfants, ont été tués mercredi dans une frappe aérienne dans la région du Tigré, en guerre.

«Je suis profondément attristé d’apprendre que trois réfugiés érythréens, dont deux enfants, ont été tués, hier, dans une attaque aérienne qui a frappé le camp de réfugiés de Mai Aini, dans le nord de l’Éthiopie», a indiqué dans un communiqué le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi. Quatre autres réfugiés ont été blessés. Mais leurs vies ne sont pas en danger, et l’organisation humanitaire les aide à recevoir des soins médicaux.

«Mes pensées et ma plus profonde sympathie vont aux proches des victimes de cette attaque», a indiqué M. Grandi, soulignant que «les réfugiés ne devraient jamais être une cible». «Alors que le HCR continue à rassembler et à corroborer les détails sur l’événement, je réitère l’appel du HCR à toutes les parties au conflit à respecter les droits de tous les civils, y compris les réfugiés», a-t-il insisté.