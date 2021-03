La bande-annonce de la comédie française «Je te veux moi non plus»

On rigole en France, on pleure en Italie, on danse aux États-Unis… et partout, on s’aime. La période est aux premières histoires d’amour, la preuve par trois longs métrages qui sortent cette semaine sur les plateformes de streaming.

1. «Je te veux moi non plus», d’Inès Reg et Kevin Debonne

Nina et Dylan sont meilleurs potes depuis toujours. Si Dylan a longtemps pensé qu’ils finiraient ensemble, Nina ne voyait pas les choses ainsi… Jusqu’à ce que. Jusqu’à ce que la jeune femme, fraîchement séparée, rende visite à Dylan à Biarritz. Alors que ce dernier vient de se mettre en couple, Nina réalise qu’il est l’homme de sa vie…

L’humoriste Inès Reg («C’est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie Kevin?»), 28 ans, donne la réplique à son mari Kevin Debonne dans «Je te veux moi non plus», comédie romantique qui porte le label Alpe d’Huez 2021. La Française s’est entouré de ses potes pour le casting de ce film «inspiré de la vraie vie». «Démarrage d’une nouvelle aventure, écrire, jouer et réaliser son propre film avec l’amour de ma vie», avait commenté Kevin Debonne sur Instagram en juillet 2020. À découvrir dès le 26 mars 2021 sur Prime Video.

2. «Notre été», de Massimiliano Camaiti

Sara et Lorenzo sont deux passionnés de voile. Ils se rencontrent lors d’un stage d’été en Sicile et tombent amoureux. Ces deux ados décident de vivre leur vie à fond après la découverte d’une douloureuse vérité. Dès le 25 mars 2021 sur Netflix.

3. «A Week Away», de Roman White

Will est un ado tourmenté. Lorsqu’il a le choix entre la prison pour mineurs et une colonie chrétienne, il choisit la seconde option. D’abord prêt à s’enfuir, Will va finalement trouver l’amour, l’amitié et sa place dans le monde. Cette comédie musicale est à voir dès le 26 mars 2021 sur Netflix.