Hockey: Trois Romandes et une nouvelle quête de médaille

Sarah Forster, pilier de l’équipe de Suisse. IMAGO/Bildbyran

Troisièmes en 2012, trois fois au pied du podium (2008, 2021 et 2022), les Suissesses auront fort à faire ces prochains jours pour briller à nouveau au niveau planétaire. Les filles de Colin Muller restent sur deux échecs dans le match pour la troisième place et, si les étoiles s'alignent cette année, le podium sera encore à portée de crosse. Comme à Sotchi, aux JO de 2014, quand elles avaient battu la Suède 4-3, un peu à la surprise générale, pour le bronze.

Une fois n'est pas coutume, cette sélection aura un vrai accent romand, puisque trois joueuses francophones seront de la partie: la Genevoise Kaleigh Quennec et deux Jurassiennes: Sarah Forster (ses 8es Mondiaux) et la néophyte Cindy Joray. L'histoire de cette dernière, attaquante de 29 ans, est peu commune, puisqu'elle a patiné pendant une décennie à Neuchâtel, avant de s'engager avec Thoune et d'y briller cette saison (15 buts et 18 assists en 32 matches de SWHL).

«Cette sélection est une récompense après dix ans de hockey sur glace au plus haut niveau en Suisse.» Cindy Joray, néophyte au niveau mondial.

«C’est plus facile à appréhender à l’âge que j’ai, je me mets moins de pression que si j’avais 18 ans!, a souri la débutante, dans les colonnes du Quotidien Jurassien. Cela reste stressant, on ne sait pas à quoi s’attendre, mais j’y vais de manière positive, je veux apporter le meilleur de moi-même, apporter le maximum à l’équipe et profiter de chaque instant. Pour moi, cette sélection est une récompense après dix ans de hockey sur glace au plus haut niveau en Suisse.»

Les Suissesses vont aussi pouvoir compter sur leurs stars Lara Stalder, Alina Müller et Lara Christen. Il y a un an, les deux premières avaient dû être écartées du groupe en cours de route, en raison du protocole Covid et ça s'était ressenti sur la glace. Christen, elle, est la vraie ministre de la défense helvétique. En 2022, à simplement 19 ans, elle avait patiné pendant la bagatelle de 31 minutes et 39 secondes lors du quart de finale arraché aux gants des Japonaises (2-1 ap).

Alina Muller et Sarah Forster lors du match de préparation perdu 1-0 contre la Suède. IMAGO/Bildbyran

La formule de ce Mondial féminin, nécessaire au vu de la disparité des niveaux des différentes équipes, ressemble toujours à une bouteille à l'encre. Dans le groupe A, celui de la Suisse, les cinq sélections en lice (USA, Canada, Japon et Tchéquie) se jouent entre elles et sont assurées de participer aux quarts de finale. La quatrième de cette poule affrontera la cinquième, tandis que les trois formations de tête joueront contre les meilleures du groupe B, composé de la Finlande, la Suède (contre qui la Suisse a perdu en amical dimanche soir), la Hongrie, l'Allemagne et les néo-promues françaises.

Le tableau sera réadapté après les quarts de finale, afin de s'assurer au maximum d’une future finale USA-Canada dont rêve forcément la Fédération internationale de hockey. Le tour de qualification se jouera entre le 5 et le 11 avril au CAA Center de la cité ontarienne. Les quarts, les demies et la finale se disputeront les 13, 15 et 16 avril.



Le programme (heures suisses): 6 avril (01h00), Canada-Suisse. 7 avril (17h00): Suisse-Etats-Unis. 10 avril (21h00), Suisse-Japon. 11 avril (17h00), Tchéquie-Suisse.