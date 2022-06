Football: Trois Romandes iront à l'Euro 2022

Le dernier couperet est tombé. Nils Nielsen, le sélectionneur de la sélection à la croix blanche, a actionné le dernier couperet et il n'y a pas d'immenses surprises à souligner. La Suisse se déplacera pour l'Euro 2022 en Angleterre avec une troupe qui mêle expérience et quelques petites nouvelles, avec l'espoir de rejoindre les quarts de finale de la compétition. Pour ce faire, il faudra laisser derrière deux équipes à choisir entre le Portugal, la Suède et les Pays-Bas.