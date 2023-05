La Suisse romande sera peu représentée aux Swiss Music Awards

Jamais la Suisse romande n’aura été aussi peu représentée lors d’une cérémonie des Swiss Music Awards. Seulement le duo fribourgeois d’electro-pop Baron.e, la chanteuse lausannoise Billie Bird et la rappeuse valaisanne KT Gorique peuvent espérer obtenir une des plus prestigieuses récompenses de la musique suisse. Ils concourent dans la même catégorie, créée spécifiquement pour les Welches en 2013, celle de… Meilleur artiste/groupe romand.

Pour le reste, on signalera que le Zurichois Loco Escrito, qui a sorti l’album «Fernando» en hommage à son papa, pourrait soulever son sixième trophée et que la jeune artiste saint-galloise Joya Marleen, qui a remporté trois cubes en béton en 2022, et à nouveau en lice, dans la catégorie Best Live Act. La soirée, qui se déroulera le 17 mai 2023 dans la Bossard Arena à Zoug, patinoire où l’EVZ reçoit ses adversaires, sera retransmise sur la chaîne 3+.