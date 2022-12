Morges (VD) : Trois rues passeront au 30 km/h pour faire fuir les automobilistes

Une partie du centre-ville morgiens va se métamorphoser afin de faire la part belle aux badauds et aux vélos.

Une importante transformation interviendra d’ici 2024 au cœur même de la ville. Morges a décidé de limiter la vitesse de la rue Louis-de-Savoy ainsi que des quais du Mont-Blanc et de Lochmann à 30 km/h. Cette réduction s’accompagnera de plusieurs aménagements. Ainsi, des plateformes en bois, quelque 150 places de parc pour les vélos ou encore des terrasses design pour les établissements seront érigées. Corollaire: 36 places de stationnement pour voitures seront supprimées. Le tout pour un budget de 3,7 millions de francs.

Le but affiché est de faire fuir les automobilistes. Ils sont effectivement nombreux à passer par là, surtout aux heures de pointe, quand les autres artères sont engorgées, explique «24 heures». Ce qui n’invite pas les badauds à flâner dans le secteur, contrairement à la Grand-Rue, piétonne, non loin de là. Les commerçants concernés sont, d’une part, plutôt contents de disposer d’un nouvel écrin, bien plus attrayant. Mais, de l’autre, la suppression des places de parc ne les rassure pas.