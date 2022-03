Espace : Trois Russes ont décollé vers la Station spatiale internationale

Trois cosmonautes russes se sont rendus vendredi à bord d’une fusée Soyouz pour la Station spatiale internationale, dans un contexte de tensions extrêmes entre la Russie et les Occidentaux liées au conflit en Ukraine.

Un équipage dirigé par le cosmonaute expérimenté Oleg Artemiev, accompagné de Denis Matveïev et Sergueï Korsakov, a décollé à 15h55 GMT pour un vol de trois heures jusqu’à la Station spatiale internationale vendredi, où ils seront accueillis par une équipe de deux Russes, quatre Américains et un Allemand, selon des images retransmises par la NASA. Ceci dans dans un contexte de tensions extrêmes entre la Russie et les Occidentaux liées au conflit en Ukraine.