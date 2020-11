Les pâtes, c’est tout un univers culinaire. C’est facile à faire, ça nourrit plus que bien et, il faut l’avouer, c’est quand même superbon! Mais parfois, on peut se retrouver devant sa casserole d’eau bouillante, sans trop savoir comment accompagner ces merveilles. Voici donc trois sauces pour napper vos pâtes et les rendre encore plus gourmandes!

La base: sauce à la crème

Crème et pâtes, c’est un accord qui marche. Pour réaliser une sauce à la crème, on commencera toujours par faire suer des oignons blancs ou des échalotes dans un fond de beurre, sans coloration. On peut mettre une gousse d’ail aussi, si on aime. Ensuite, on peut soit crémer directement et faire réduire, soit mouiller une première fois au bouillon de légumes et réduire le tout avant d’ajouter la crème. Puis il faudra faire cuire la crème, pour la faire épaissir. Ça prend un peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. Les plus gourmands pourront incorporer une part de fromage (parmesan râpé) directement dans la sauce. L’avantage c’est que ça la fait épaissir plus vite! Mais il est aussi possible de faire sans fromage et de le servir à côté. Il ne reste plus qu’à dresser une fois les pâtes cuites! Convient à tous types de pâtes, des farfalle s aux spaghetti en passant par les penne s .

La plus sophistiquée: «cacio e pepe»

Pour ça, on utilisera des spaghetti! Pas de discussion, c’est ainsi. La clé de toute cette sauce, c’est d’utiliser l’eau de cuisson des pâtes. On ne la jettera donc pas entièrement! On va cuire les spaghettis dans de l’eau salée, comme d’habitude. Une fois qu’ils sont al dente, on réserve environ 3 dl de cet te eau et on égoutte les pâtes. Dans une grande poêle, on va alors faire fondre une noix de beurre, à feu moyen. On y ajoute une cuillère à café de poivre noir moulu grossièrement. On fait revenir ça environ une minute dans le beurre. Ensuite, on peut mouiller avec environ 1 dl de l’eau des pâtes, qu’on porte à ébullition. On y replonge les spaghettis ainsi qu’une nouvelle belle noix de beurre. Et là, on va venir ajouter une belle poignée de parmesan râpé (environ 50 à 60 g). Mélanger et retirer du feu. Enfin, on ajoutera le pecorino (une petite poignée, soit environ 30 g) qu’on va mélanger dans la casserole jusqu’à ce qu’il fonde et que la sauce enrobe les pâtes. Si ça semble trop sec, on peut sans autre rajouter un peu de l’eau des pâtes. Et voilà! C’est prêt!

La plus étrange: pesto blanc