Trois serruriers condamnés pour escroquerie à Genève

Ils ont sévi en Suisse romande, principalement à Genève mais aussi dans les cantons de Vaud et de Fribourg. De juillet à décembre 2021, ces serruriers malintentionnés ont arnaqué une quarantaine de clients, leur soutirant près de 70’000 francs. La «Tribune de Genève» rapporte que le trio a été condamné par ordonnance pénale à des jours-amende avec sursis. Le gérant allemand de cette société lucernoise a été reconnu coupable d’escroquerie par métier par le ministère public genevois. Il lui est aussi interdit d’officier dans ce domaine durant trois ans. Les deux ouvriers belges qui effectuaient les travaux trop chers et mal faits ont été punis pour escroquerie et infraction à la loi sur les étrangers.