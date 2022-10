Genève : Trois serruriers ont arnaqué 93 clients en Suisse romande

Nonante-trois victimes, dans toute la Suisse romande. L’acte d’accusation du ministère public genevois, daté du 6 septembre, et que s’est procuré «Blick», révèle l’ampleur de l’activité délictuelle que trois serruriers ont développée de juillet à décembre 2021. Les malfrats, qui avaient trouvé un système pour être appelés lorsque des clients avaient besoin d’un dépannage urgent, pour ouvrir leurs domiciles, surfacturaient très largement leurs services, réclamant des montants à quatre chiffres pour leurs interventions. En six mois, ils ont amassé de la sorte près de 140’000 francs. Le parquet a requis un an de prison avec sursis à l’encontre du principal prévenu, et huit mois avec sursis pour ses deux complices.