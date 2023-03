Football: Trois Servettiennes avec la Nati

La Coupe du monde approche à grands pas. Pour le dernier rassemblement de l’équipe de Suisse avant de commencer sa préparation pour le Mondial – 20 juillet au 20 août en Australie/Nouvelle-Zélande) – Inka Grings a convoqué 24 joueuses, dont les principales cadres (Lia Wälti, Gäelle Thalmann, Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic, Luana Bühler). Les Suissesses affronteront la Chine (6 avril à 18h30 à Lucerne) et l’Islande (11 avril à 19h à Zurich), tentant de récolter leur premier succès sous la houlette de leur nouvelle sélectionneuse.

Plusieurs changements ont été effectués par rapport à la liste de février pour le camp de Marbella: Lara Marti (Bayer Leverkusen), Naomi Mégroz (FC Zurich), Kattalin Stahl (Servette FCCF) et Ella Touon (SGS Essen) font leur retour sous les drapeaux, au détriment d’Eseosa Aigbogun, Rachel Rinast et Alena Bienz, laissées au repos, ainsi que de Smilla Vallotoo et Noemi Benz, engagées avec les M19. La Genevoise Sally Julini est pour sa part blessée jusqu’au terme de la saison.