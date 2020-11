France : Trois sœurs font le buzz en parodiant des chansons

Afin de donner du baume au cœur aux personnes confinées, trois sœurs françaises s’amusent à parodier de grands tubes d’hier et d’aujourd’hui. Leur vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Elles avaient déjà amusé le web avec une première vidéo lors du confinement au printemps dernier. Marine, Claire et Estelle Constantin ont remis ça, ces derniers jours, pour redonner le sourire, défier le reconfinement en France et cette pandémie qui n’en finit pas. Les trois sœurs de 19, 21 et 24 ans, qui vivent à Lunéville, au sud de Nancy, dans le Grand Est, parodient des tubes célèbres, dans tous les styles… assises dans leur voiture. «C’est la vidéo d’une Australienne, qui faisait ça, qui nous a inspirées», a raconté l’aînée sur «BFM TV», lundi.

L’une au volant, l’autre sur le siège passager et la dernière à l’arrière, les trois jeunes femmes sont déguisées, dansent, chantent et multiplient les accessoires. Les chorégraphies ne sont pas improvisées et chaque séquence leur prend «une trentaine de minutes». Dans leur dernière vidéo, postée sur Instagram, elles parodient une vingtaine de chansons d’hier et d’aujourd’hui. Une légèreté qui fait du bien: «Merci pour votre bonne humeur communicative les filles! Et bravo pour votre talent!» commente un internaute. «Estelle en drake, je pleure», rajoute un autre.