«Il y avait des corps partout, partout» : Trois soldats américains sous le choc après la bousculade mortelle à Séoul

Interrogés par l’AFP, ils reviennent sur une soirée marquée par des scènes de chaos, de souffrance et de mort, tandis qu’ils s’efforçaient d’apporter leur aide dans ce drame qui a fait 153 morts. «Il n’y avait pas assez de personnes pour les aider tous en même temps», soupire Jarmil. En haut de la ruelle, la foule tentait de passer en force, même si la rue était déjà pleine à craquer – et les gens ont commencé à tomber «les uns sur les autres». Pour ceux coincés au milieu de la bousculade, c’était la panique, des hurlements. «Ils paniquaient et cela a aggravé la situation. Il y avait du bruit partout ... les gens hurlant noyaient tous les autres sons», décrit-il.