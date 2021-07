Arménie–Azerbaïdjan : Trois soldats arméniens tués dans des affrontements

Il s’agit de l’accrochage le plus meurtrier depuis la fin de la guerre au Nagorny Karabakh en 2020.

Trois soldats arméniens ont été tués mercredi dans des affrontements avec les forces azerbaïdjanaises à la frontière entre les deux pays, l’accrochage le plus meurtrier depuis la fin de la guerre au Nagorny Karabakh . Après des échauffourées qui ont éclaté pendant la nuit et se sont poursuivies jusqu’en fin de matinée mercredi, les deux camps ont annoncé avoir accepté un cessez-le-feu à la frontière, proposé par Moscou. «Un accord visant à rétablir le régime de cessez-le-feu dans le secteur nord-est de la frontière arméno-azerbaïdjanaise a été conclu avec la médiation des forces de maintien de la paix russes», a indiqué le ministère arménien de la Défense.

Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, les forces azerbaïdjanaises ont «lancé une offensive à 03h40 (01H40, heure suisse) sur les positions arméniennes», à la suite de laquelle «des combats locaux ont eu lieu». Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a pour sa part indiqué que les combats avaient commencé aux alentours de 00h50 (mardi 22h50, heure suisse) et accusé les forces arméniennes d’avoir «utilisé des armes légères et des lance-grenades» pour faire feu sur ses positions, puis «un tank et des mortiers de 120 mm» dans la matinée. «Nos unités ont pris les mesures nécessaires pour neutraliser les points de tir ennemis», a poursuivi le ministère azerbaïdjanais, disant avoir la situation «sous contrôle».

«Escalade»

Les tensions sont restées au plus haut entre les deux voisins du Caucase depuis la fin du conflit de six semaines à l’automne dernier, qui a fait plus de 6500 morts et qui avait débouché sur une déroute militaire arménienne et un accord de cessez-le-feu parrainé par Moscou. Ces derniers mois, plusieurs accrochages armés ont opposé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à leur frontière commune, alors qu’Erevan accuse Bakou d’avoir «infiltré» son territoire pour prendre le contrôle de zones bordant le lac Sev, que se partagent les deux pays.