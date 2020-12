Armée française : Trois soldats français en opération ont été tués au Mali

Ils sont plus de 5000 militaires déployés depuis 2013 dans la région du Sahel qui lutte contre les groupes djihadistes. Ces trois décès s’ajoutent aux 44 autres morts depuis le début de l’opération Barkhane.

La France est présente au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane, qui engage plus de 5000 militaires dans cette immense zone, confrontée à des violences djihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années. (image d’archive)

Le brigadier-chef Tanerii Mauri et les chasseurs de 1ère classe Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian, qui appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse (Meuse), effectuaient une mission d’escorte entre Hombori et Gossi, dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso.