Arabie saoudite : Trois soldats saoudiens exécutés pour «haute trahison»

Trois militaires, reconnus coupables du «crime de haute trahison, pour collaboration avec l’ennemi», ont été mis à mort samedi en Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite intervient depuis 2015 dans la guerre civile au Yémen voisin à la tête d’une coalition militaire en soutien du gouvernement face aux rebelles yéménites Houthis, proches de l’Iran et qui ont pris le contrôle d’une bonne partie du nord du pays et de la capitale Sanaa.

Le royaume saoudien fait face à une multiplication des attaques de missiles et de drones sur son territoire, alors que les combats s’intensifient entre forces gouvernementales et rebelles yéménites pour le contrôle de Marib, une région pétrolière stratégique du Yémen dont les Houthis cherchent à s’emparer depuis février.

Plus de 50 morts dans les combats au Yémen

Répression implacable

Monarchie absolue et plus grande économie arabe, l’Arabie saoudite a longtemps été critiquée pour être l’un des pays au monde menant le plus d’exécutions et pour son système judiciaire, jugé opaque par les défenseurs des droits humains.