États-Unis : Trois Sri-Lankais inculpés à Los Angeles pour les attentats de 2019

L’organisation État islamique avait mené des attaques simultanées au Sri Lanka, qui avaient tué 268 personnes lors de la fête de Pâques en avril 2019.

Le département de la Justice des États-Unis a déclaré que les trois hommes faisaient partie du groupe ISIS (Islamic State in Iraq and Syria, ou groupe État islamique) au Sri Lanka, responsable des attaques contre trois églises et trois hôtels de luxe dans trois villes, au moment de la fête chrétienne de Pâques le 21 avril 2019. Le groupe État islamique avait revendiqué la responsabilité de ces attentats, en les qualifiant de représailles après les actions de la coalition occidentale contre le groupe en Syrie. Cinq Américains figuraient parmi les morts.