The Lavaux est un restaurant-bar de qui vient d’ouvrir à West Village. Il est l’oeuvre de trois Vaudois qui proposent fondues et vins.

Adresse : Trois Suisses implantent The Lavaux à New York

C’est à New York, au coeur du quartier bobo de West Village, que Benoît Amsler, Titouan Briaux et Jean-Charles Estoppey ont ouvert The Lavaux. Le premier est le manager de l’établissement, le second est vigneron à Rivaz et présent quelques semaines pour le lancement, et le troisième e st le président de Terres de Lavaux à Lutry.

Ensemble, ils ont ouvert le 16 octobre cet établissement qui propose des vins de la région du Lavaux, des planches de charcuterie et de fromages, ainsi que des fondues, classiques ou aromatisées. Tous les produits viennent de Suisse, naturellement.

The Lavaux

« Nous avons eu la visite de quelques expatriés mais notre clientèle est avant tout une clientèle de quartier qui veut découvrir de nouvelles adresses » , explique Titouan Briaux. Et on sent que le menu ne s’adresse pas directement aux Suisses. Il y a un dessin humoristi q ue q ui explique comment manger une fondue « without making a mess » , c’est à dire « sans faire de dégâts. »

Période de covid oblige, le nombre de places à l’intérieur est limité et comme la fondue n’est pas le plat le plus recommandé pour respecter les gestes barrières, des caquelons individuels ont été prévus.

The Lavaux