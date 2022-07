Charmey (FR): Trois suspicions d’intoxication au GHB lors des rencontres des jeunesses

«Nous prenons tous les cas annoncés très au sérieux. Mais nous ne pouvons pas exclure un phénomène de rumeur ou que de petits malins s’en amusent», déplore Martial Pugin, chef du secteur Communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise. Le week-end dernier, trois personnes – un homme et deux femmes – ayant pris part aux 36es Rencontres des jeunesses gruériennes, à Charmey, se sont adressées aux services sanitaires pour des suspicions d’intoxication au GHB. Dont deux pour un constat de piqûre. «Nous les avons invitées à venir déposer plainte, mais elles ne l’ont pas fait pour le moment», poursuit le porte-parole.

Plus de six heures s’étant écoulées entre l’annonce des cas et l’éventuelle intoxication, des analyses toxicologiques auraient été inutiles. Dès lors, aucune preuve n’atteste la présence du produit dans le sang de ces personnes. «Nous recommandons toutefois de nous signaler toutes les suspicions. Cela nous permet d’ouvrir une enquête et, par exemple, de consulter les vidéos de surveillance. D’ailleurs, si les victimes craignent que nous trouvions d’autres substances illicites dans leur organisme, qu’elles se rassurent. Il n’y aura pas de poursuites pénales pour autant», souligne Martial Pugin.