Fribourg : Trois terrains de foot saccagés par des drifts de voitures

La scène n’est pas nouvelle, mais toujours aussi désolante. Profitant de la neige tombée ce week-end, des conducteurs ont fait des drifts sur les pelouses de trois terrains de foot, à Belfaux, Grolley et Ponthaux. Cela les a probablement beaucoup amusés, mais les dégâts sont importants. Et les premières victimes seront certainement les nombreux amateurs de ballon rond, jeunes et moins jeunes, qui verront leur préparation pour le retour à la compétition tronquée. Car il faudra d’abord attendre que les terrains dégèlent, avant de constater l’étendue des dégâts et d’envisager une remise en ordre.