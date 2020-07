Berne

Trois têtes de singes pour dénoncer l’indifférence suisse

Greenpeace a porté plainte contre les autorités de surveillance de la place financière suisse, accusées «d’attiser la crise climatique».

Pour accompagner ce dépôt de plainte, des militants de l'ONG écologiste ont installé devant le parlement fédéral suisse à Berne trois énormes têtes de singes, aux yeux, oreilles et bouches fermés et couverts par des billets de banques.

