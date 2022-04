Indonésie: trois tigres de Sumatra retrouvés morts, victimes de braconnage

Indonésie : Trois tigres de Sumatra retrouvés morts, emprisonnés dans des pièges

Les fauves ont été découverts dimanche dans une plantation d’Aceh, dans l’ouest de l’île. L’espèce est l’une des plus menacées du monde avec moins de 400 individus vivant encore à l’état sauvage.

Trois tigres de Sumatra ont été retrouvés morts, emprisonnés dans des pièges, dans l’ouest de l’Indonésie dimanche, a indiqué la police, alors que cette espèce en danger d’extinction voit le nombre d’individus dans les forêts tropicales diminuer rapidement. La déforestation a réduit l’habitat naturel de cette espèce endémique de l’île de Sumatra et multiplié les conflits avec les humains laissant subsister quelques centaines d’individus seulement à l’état sauvage.

Deux tigres morts ont d’abord été retrouvés dans la province d’Aceh, au nord de l’île, par des Indonésiens en charge de la protection de l’environnement qui ont prévenu la police. Les autorités ont constaté la présence de deux carcasses, l’une à côté de l’autre, avec les pattes emprisonnées dans des câbles, dans une plantation du district d’Aceh Est, selon un communiqué de la police. Quelques heures plus tard, la police a retrouvé un troisième tigre mort, 500 mètres plus loin. Ses pattes étaient aussi entravées par un câble et sa carcasse avait commencé à se décomposer.