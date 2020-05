Covid-19

Trois tilleuls plantés à Berne pour ne pas oublier

Des arbres ont été plantés, en présence de la présidente de la Confédération, en souvenir de la session extraordinaire dédiée au coronavirus.

Les arbres, disposés en triangle, vont devenir un symbole pour surmonter la crise due au coronavirus, a déclaré Mme Sommaruga. Une plaque avec une inscription figure sous chacun des trois arbres âgés de 12 à 15 ans. On peut y lire en allemand, en français et en italien, «Ensemble, nous pouvons grandir. Ensemble, nous pouvons sortir de la crise plus forts».