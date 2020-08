il y a 45min

«Call of Duty» Trois titans et un invité surprise dans le carré final

Riche en affrontements d’anthologie et en rebondissements, la première partie des play-off de la Call of Duty League s’est conclue dimanche sur une affiche de rêve.

de lgb

Absolument impeccable cette saison, Atlanta FaZe poursuit sa route vers la victoire. (Archives) AFP

À l’instar des happy ends au cinéma, quoi de mieux pour les fans de «Call of Duty» que de voir leurs équipes préférées se hisser au sommet après une bonne dose d’action et de suspense? C’est à peu de chose près le scénario qu’a offert la première partie des play-off de la Call of Duty League dimanche, à l’issue de cinq journées d’affrontements intenses en ligne. Parmi les quatre meilleures teams de la saison, trois se sont ainsi qualifiées pour le carré final, tandis qu’un outsider s’est invité dans le tableau. Mais tout comme dans les films, les émotions fortes et les retournements de situation ont été nombreux sur la route.

Batailles de longue durée

Sur les 16 équipes en lice, c’est donc les poids lourds Atlanta FaZe, Dallas Empire et Chicago Huntsmen, ainsi que les surprenants London Royal Ravens, qui s’affronteront le week-end prochain lors de l’ultime étape. La présence d’Atlanta et de Dallas parmi les finalistes ne surprend guère au final, car en plus de leurs performances hors normes tout au long de la compétition, les deux teams n’avaient chacune qu’un seul match à remporter pour passer l’épaule. Mais quel match!

Le choc Atlanta-Chicago lors de la 4e journée, après la victoire attendue de ces derniers contre les New York Subliners, a ainsi offert du très grand spectacle. Se rendant coup pour coup dès le début, les deux titans ont logiquement entraîné le combat dans une cinquième manche, qui s’est alors révélée fatale pour Chicago. Malgré du très beau jeu de la part de l’équipe de Scump, les joueurs d’Atlanta étaient tout simplement en feu lors de cette rencontre, notamment MajorManiak qui a réalisé un incroyable clutch 1vs3.

Dallas Empire se sont quant à eux retrouvés opposés aux vainqueurs de la dernière étape de la saison, les Canadiens de Toronto Ultra. Alors que le match n’aurait pas dû poser de difficulté aux Texans sur le papier, là encore l’affrontement s’est poursuivi dans les prolongations. Après avoir été dominé durant deux manches, Dallas a alors repris ses esprits et s’est adjugé avec autorité les deux dernières parties, rejoignant ainsi Atlanta dans le dernier carré des play-off.

Des come-back épiques

Relégué dans le «Loser’s Bracket» par Atlanta FaZe, Chicago Huntsmen disposait d’une dernière chance de se qualifier lors de la 5e journée en remportant son match face à OpTic Gaming Los Angeles. Et vu la performance des Californiens durant ces play-off, rien n’était gagné d’avance puisque ces derniers avaient préalablement éliminé sans ciller Los Angeles Guerilla, Minnesota RØKKR et Florida Mutineers! Mais le remarquable parcours du «Green Wall» a pris fin face à Chicago. Après avoir concédé deux manches, les Huntsmen ont repris le dessus pour finalement l’emporter in extremis dans la dernière partie à l’issue d’un duel entre le joueur de Chicago Envy et le joueur d’OpTic TJHaLy.

Invités surprises parmi les finalistes, les London Royal Ravens reviennent eux de loin et n’ont clairement pas volé leur place. Tombés en entame de compétition face à Toronto Ultra, les Britanniques ont traversé l’entier du «Loser’s Bracket» pour finalement prendre leur revanche sur les Canadiens en les battant 3-1. Le brillant remplaçant des Ravens, Seany, est pour beaucoup dans cette remontada qui fera date dans l’histoire de la ligue.