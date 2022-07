Musique : Trois titres de Jackson retirés de plateformes de streaming

Des fans soutiennent que la voix sur certaines chansons du roi de la pop appartient au chanteur Jason Malachi. La décision de les retirer ne remet pas en cause l’authenticité de ces titres, selon Sony.

«Breaking News», «Monster» et «Keep Your Head Up» apparaissent dans la compilation Michael, sortie en 2010, un an et demi après la mort par arrêt cardiaque de la superstar américaine. Certains fans soutiennent que la voix sur ces morceaux appartient en fait au chanteur américain Jason Malachi, ce que Sony dément.