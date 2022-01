Etats-Unis – Trois trumpistes revivent l’assaut du Capitole

États-Unis : Trois trumpistes revivent l’assaut du Capitole

Trois manifestants se souviennent de cette «journée incroyable» qu’a représenté l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Ils se sont rendus par milliers à Washington le 6 janvier 2021 pour protester contre une élection présidentielle qu’ils croient encore truquée. Le Capitole a été pris d’assaut , le pays meurtri. Un an plus tard, trois manifestants retracent cette journée qui a choqué le monde. «C’était une journée incroyable», se remémore Samson R., 40 ans, encarté au parti républicain. Le 6 janvier, cet homme se charge d’affréter une série de bus de son État du Massachusetts direction la capitale, Washington.

Une marée humaine y est réunie dans un froid glacial, agitant des drapeaux «Trump 2020» pour dénoncer le résultat de l’élection présidentielle qui a vu perdre le milliardaire républicain. Le président se présente sur une estrade. La foule est galvanisée. «Je me souviens de ce sentiment d’euphorie, voir tout autour de nous ces gens qui enfin, en avaient quelque chose à faire», raconte à l’AFP Jim W., venu tout droit de l’État du New Hampshire.

«L’anarchie»

«Et puis soudain, on entend des cris, des «on y va, on y va»», s’exclame Glen M., venu du Massachusetts. «C’est là que l’anarchie a commencé.» «Les gens poussaient, poussaient, poussaient en criant «Avancez!» confie-t-il. «Et donc c’est ce que nous avons fait, on a foncé.» Sont-ils rentrés dans le Capitole? Tous les trois jurent que non. Mais dire le contraire, c’est aussi risquer la prison.