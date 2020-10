Valais : Trois tunnels seront fermés cette semaine

Des travaux sont prévus dès mardi dans les tunnels de Gamsen, d’Eyholz et du Mont-Chemin. Le trafic sera dévié par les routes cantonales.

Les tunnels de Gamsen et d’Eyholz (VS), sur l’autoroute A9 entre Viège et Brigue, seront fermés à la circulation une nuit par sens, afin d’effectuer des travaux d’entretien. Le trafic de la voie fermée sera dévié par la route cantonale, indique lundi l’office fédéral des routes (OFROU).