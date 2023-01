Denzel Curry : Trois tweets et il retrouve son sac perdu

L’artiste a sorti son 5e album studio, «Melt My Eyez See Your Future», le 25 mars 2022.

Cela faisait deux ans que Denzel Curry n’était plus retourné en Australie, pour y donner des concerts. Et au vu des critiques dithyrambiques qu’il a reçues après ses shows dans les festivals Beyond The Valley, Bay Dreams, Field Day ou encore Wildlands, depuis le 29 décembre 2022, c’est peu dire que le rappeur de 27 ans a réussi son retour sur la plus grande île du monde.