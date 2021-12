Football : Trois ultras interpellés après les événements de Paris FC – Lyon

Les investigations menées par la préfecture de police de Paris ont porté leurs fruits. Trois supporters parisiens ont été retrouvés.

Trois supporters ultras parisiens ont été interpellés à la suite des incidents survenus vendredi en tribunes lors du match de football entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, au stade Charléty à Paris. «Des investigations ont été menées qui ont conduit à l’identification et à l’interpellation, ce matin, de trois supporters ultras», a annoncé mardi la préfecture de police.

Vendredi soir, à la mi-temps du 32e de finale de Coupe de France entre le PFC (L2) et l’OL, des fumigènes avaient été lancés aux abords du parcage des supporters lyonnais et des bagarres avaient éclaté en tribunes, entraînant des mouvements de foule, le déploiement des forces de l’ordre et faisant deux blessés. Deux bombes agricoles avaient également explosé et le match avait été interrompu sur le score de 1-1 alors que la seconde période s’apprêtait à démarrer.